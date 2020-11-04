مالانجو يسجل الهدف الأول للرجاء أمام الزمالك

أحرز مالانجو الهدف الاول للرجاء في مرمي الزمالك في الدقيقة 47 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليًا في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، حيث سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك والرجاء المغربي في الشوط الأول في مباراة الفريقين المقامة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وفي الدقيقة 18، عركل محمود علاء بن مالانجو مهاجم الرجاء في منطقة جزاء الزمالك إلا أن الحكم لم يحسبها ركلة جزاء ليتم استكمال اللعب .

بدأ الزمالك فى الدقيقة 24 في تشكيل الخطورة على الرجاء بتسديدة من بن شرقي ارتطمت في الدفاع ووصلت إلى زيزو يمين منطقة الجزاء أرسلها عرضية على رأس مصطفى محمد الذي سددها وارتطمت في مدافع الرجاء، وارتدت إلى أشرف بن شرفي سددها قوية بعيدة عن المرمى، ثم جاءت عرضية خطيرة للرجاء من محسن متولي ارتطمت في الونش لتغير الكرة اتجاهها إلا أن أبو جبل نجح في إنقاذ مرمى الزمالك.

وشهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربي الذي خسر في لقاء الذهاب في الدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا في مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمي تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوي وسط تماسك الدفاعات البيضاء.