مستشارة الرئيس بشار الأسد تؤكد أن لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في سوريا

اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيسي بشار الأسد بثينة شعبان، أن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا غامض، واصفة رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بـ "المعتدي".

وأضافت المسؤولة السورية أن اتفاق أضنة يمكن أن يحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد الحل فعلا