الأردن يستدعي القائم بأعمال سفارة إسرائيل احتجاجًا على اعتقالها مواطنين إثنين من المملكة

استدعت الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للاحتجاج على استمرار إسرائيل باحتجاز مواطنين اثنين من المملكة.

وأفادت الخارجية الأردنية، في بيان أصدرته على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سفيان سلمان القضاة، باستدعاء الوزارة الدبلوماسي الإسرائيلي وتسلميه "مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية، هبة عبد الباقي، والمواطن عبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما".

وقال القضاة في هذا السياق، إن "الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبد الباقي، وكذلك عبد الرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك، طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما".

ولفت القضاة إلى أن الخارجية الأردنية وسفارة المملكة في تل أبيب تتابعان "بشكل يومي هذه القضية"، موضحا أن دبلوماسيين أردنيين سيقومون بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز مرعي "حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

وأوضح المتحدث أن "الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة".

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت هبة عبد الباقي، في 20 أغسطس الماضي، خلال زيارة لعائلتها في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأحالت إسرائيل المواطنة الأردنية إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر، وهو إجراء عرفي عسكري تلجأ إليه المحاكم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ عهد الانتداب البريطاني.

ودخلت هبة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد قرار الاعتقال الإداري، وطرأ تراجع على حالتها الصحية وفقا لهيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية.

فيما تم اعتقال عبد الرحمن مرعي، يوم 2 سبتمبر الماضي، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه بالضفة الغربية، وتقول تقارير إعلامية إنه يعاني من سرطان الدماغ، وسبق أن خضع لعدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية.