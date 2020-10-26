القوات الأميركية تدافع عن ضرباتها ضد طالبان والحركة تحذر من العواقب
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القوات الأميركية تدافع عن ضرباتها ضد "طالبان" والحركة تحذر من "العواقب"

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العرب اليوم - القوات الأميركية تدافع عن ضرباتها ضد "طالبان" والحركة تحذر من "العواقب"

الجيش الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

دافع الجيش الأمريكي عن ضرباته الجوية ضد مقاتلي "طالبان" الأسبوع الماضي، في حين اتهمت الحركة واشنطن بخرق اتفاق السلام بين الجانبين وحذرت من "عواقب" حال تكرار مثل هذه الهجمات.

 
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القوات الأميركية تدافع عن ضرباتها ضد طالبان والحركة تحذر من العواقب القوات الأميركية تدافع عن ضرباتها ضد طالبان والحركة تحذر من العواقب



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