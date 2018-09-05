التحالف العربي يعلن عن إصابة 23 مدنيا بعد اعتراض صاروخ أطلقته الميليشيات على نجران
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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