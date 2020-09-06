قائد عسكري إيراني يؤكد قادرون على تصدير الطائرات المسيرة

قال قائد منطقة شمال غرب إيران للدفاع الجوي، العميد عباس عظيمي، اليوم الأحد، إن بلاده أصبحت قادرة على تصدير الطائرات المسيرة ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عظيمي قوله "إن الدفاع الجوي للجيش الإيراني تحول اليوم الى قطب صناعة الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة"، مضيفا أن ذلك "يتيح لإيران إمكانية تصدير هذا المنتج في الوقت الحاضر".