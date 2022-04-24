مقتل 160 شخصاً بأعمال عنف في دارفور غرب السودان

قتل ما لا يقل عن 160 شخصاً، اليوم (الأحد)، في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان الذي يشهد نزاعاً منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور وأوضح المتحدث أن أعمال العنف بدأت أول من أمس في كرنك على بعد حوالي ثمانين كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل ثمانية أشخاص ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019 وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.