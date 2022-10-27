وفاة 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز الإيرانية
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وفاة 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز الإيرانية

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العرب اليوم - وفاة 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز الإيرانية

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طهران - العرب اليوم

قتل 4 أشخاص وأصيب آخر، أمس الأربعاء، نتيجة انفجار في معمل شحن الأكسجين بمدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

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وفاة 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز الإيرانية وفاة 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في الأهواز الإيرانية



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