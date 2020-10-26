القوات التركية تقصف محيط مدينة تل رفعت ومناطق في ريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.