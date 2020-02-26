أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء)، أسماء مجموعة من الأفراد اللبنانيين والكيانات اللبنانية قالت إنها على صلة بـ«مؤسسة الشهيد» إلى قائمة الإرهاب، وفق مذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.

وكان مسؤولون أميركيون قد استهدفوا من قبل «مؤسسة الشهيد»، وهي منظمة قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها «حزب الله». وشمل الإدراج على قائمة الإرهاب، وفق المذكرة، كيانات مثل «أطلس هولدينغ» التابعة لـ«مؤسسة الشهيد» ومديرها التنفيذي قاسم محمد علي بزي، ونور الدين عبد الجواد قائد ومسؤول «مؤسسة الشهيد»، والشيخ يوسف عاصي المسؤول بالمؤسسة، بالإضافة إلى كيانات لبنانية أخرى مرتبطة بـ«حزب الله» من بينها «الكوثر»، و«ميراث» و«سانوفا فارم».