رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر".وأكد عباس سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وأن القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر ,وقال سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية ,وأعلن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل , وأكد هذه الصفقة نهاية وعد بلفور , وأن "صفقة القرن" تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة.