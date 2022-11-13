باكستان تدين التفجير الإرهابي في إسطنبول

أدانت باكستان التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين.

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي في بيان صادر عن القصر الرئاسي بإسلام آباد عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً وقوف باكستان مع تركيا وتضامنها مع الشعب التركي ضد الإرهاب.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التفجير في إسطنبول، معرباً عن تعازيه للحكومة والشعب التركي ولأسر الضحايا.