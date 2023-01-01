قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على 92 داعشيًا

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" القبض على 92 عنصرا بتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الهول وتل حميس وتل براك وأرياف الحسكة والقامشلي، في عملية "عاصفة الجزيرة" بمساندة التحالف الدولي.

وقالت قسد في بيان يوم الأحد، "إنه وفي تتمة لحصيلة اليوم الثالث وصباح اليوم الرابع، تمكنت القوات المشتركة من إلقاء القبض على 40 مرتزقا بمن فيهم مرتزقة ساهموا بتيسير العمليات الإرهابية وآخرين ضمن خلية للتجنيد واستقطاب المرتزقة المحتملين، إضافة إلى عناصر توفير الدعم اللوجستي والذخيرة للخلايا الإرهابية".

ويعد الأحد اليوم الرابع للعملية، حيث ألقت "قوات سوريا الديمقراطية" في بلدة تل براك القبض على 6 مطلوبين للقضاء لمشاركتهم في تنفيذ عمليات إرهابية في منطقة الحسكة، إضافة إلى القبض على 3 آخرين في الأحياء الشرقية للبلدة بعد إلقائهم قنبلة صوتية على قوات "قسد" أثناء المداهمة.

وأضاف البيان أن قوات "قسد" عثرت خلال عمليات التمشيط والتدقيق الأمني، على كمية كبيرة من الألبسة العسكرية المتنوعة غير مرخص بها كانت تستخدمها عناصر "داعش" في التمويه، وأوراق ثبوتية مزورة لعناصر يستخدمون الأسماء الحركية لتجنب الملاحقات الأمنية، إضافة إلى أسلحة وذخيرة.

وفي 30 ديمسبر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إلقاء القبض على 52 شخصا من خلايا "داعش" ضمن عملية "صاعقة الجزيرة"، مشيرة إلى أن عددا منهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات إرهابية خلال رأس السنة الميلادية.

جدير بالذكر أن عناصر "داعش" شنوا يوم 26 ديسمبر 2022 هجوما في مدينة الرقة التي شكلت معقله في سوريا قبل هزيمته في 2019، استهدف مراكز أمنية قبل أن تحبطه قسد وتمنع المهاجمين من اقتحام سجن يضم مئات من عناصر التنظيم.

جدير بالذكر أن عملية "صاعقة الجزيرة" أطلقت فجر الخميس 29 ديسمبر بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي.

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" مواصلة عملية "صاعقة الجزيرة" بتنفيذ مهامها في تخليص المنطقة من "الخلايا الإرهابية وتدمير أوكارها وضبط الأمن".

وبينت أن العملية نجحت في منع العمليات الإرهابية التي كانت يُخطط التنظيم تنفيذها خلال احتفالات عيد رأس السنة".