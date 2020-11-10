لبنان تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 96907 إصابات وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 53660حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 749 حالةً.