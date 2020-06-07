تركيا تسجل 23 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم تعافي 2647 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 137969 حالة.

ومنذ يومين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء حظر التجول الذي كان مطبّقا نهاية كل أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.