البشير يصل الدوحة غدا الثلاثاء ويلتقي مع أمير قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل، ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع أمير قطر تميم بن حمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوكالة القطرية (قنا)، إن "أمير البلاد المفدى يستقبل بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".

وأضافت "قنا" "سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويشهد السودان احتجاجات في عدد واسع مع المدن السودانية منذ أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة المئات.

وظل السودان يعاني من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، بعد ذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج والإنتاجية لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروة الأزمة الاقتصادية حين عجزت الدولة عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف عام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.