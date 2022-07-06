الحوثيون يُعلنون فتح طريق الخمسين - الستين في محافظة تعز من جانب واحد

أعلن المجلس السياسي الأعلى الحوثي يوم الأربعاء عن مبادرة من جانب واحد لفتح طريق الخمسين – الستين في تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المجلس إن القرار اتخذ من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل تعنت التحالف عن قبول المبادرات التي طرحتها اللجنة العسكرية خلال الفترة الماضية. وأشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في محافظة تعز، وعدد من المحافظات.