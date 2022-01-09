رئيس مجلس النواب العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، تمتد لـ 15 يوماً وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين. وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب، برئاسة الحلبوسي، وعقب إعلانه لفتح باب الترشح رفع الجلسة الأولى للمجلس؛ على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.