قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا
آخر تحديث GMT22:27:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا

قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا
الخرطوم - العرب اليوم

أحبطت قوات الدعم السريع السودانية محاولة تهريب كمية من الذخائر على الحدود مع ليبيا، كانت في طريقها إلى داخل السودان.  كذلك تمكنت القوات السودانية من القبض على شخصين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في منطقة الحدود بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".  وذكرت مصادر عسكرية سودانية أنها ضبطت 3638 طلقة مدفع رشاش و357 طلقة دوشكا معبأة في صناديق على متن عربة يستغلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا قوات الدعم السريع السودانية تحبط عملية تهريب ذخائر أسلحة عبر الحدود مع ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 20:53 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا نفذت أي أعمال إرهابية داخل أميركا
العرب اليوم - البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة إذا نفذت أي أعمال إرهابية داخل أميركا

GMT 20:33 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقى في بغداد
العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقى في بغداد

GMT 20:17 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

رئيس مجلس النواب العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد
العرب اليوم - رئيس مجلس النواب العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد

GMT 20:13 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

بلينكن يدعو رئيس كازاخستان إلى إلغاء أوامر إطلاق النار على المتظاهرين بنية القتل
العرب اليوم - بلينكن يدعو رئيس كازاخستان إلى إلغاء أوامر إطلاق النار على المتظاهرين بنية القتل

GMT 20:01 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه لا يعترف بجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه
العرب اليوم - الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه لا يعترف بجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري تتألق بإطلالات ميتاليكية جذابة

القاهرة - العرب اليوم

اشتهرت ياسمين صبري بذوقها الرفيع في كل ما ترتدي، حتى أن الدنيم يتخذ منحى راقياً لديها، فكيف يكون الأمر عندما تقرر التألق بأزياء براقة؟ اخترنا لك سيدتي أبرز ما ارتدته ياسمين صبري من أزياء ميتاليكية براقة. لنتعرف معاً على ذوق النجمة في اعتماد هذه الصيحة القوية. ياسمين صبري بالفضي والفرو نسقت النجمة ياسمين صبري فستاناً ميتاليكياً فضياً مزوداً بفتحة أمامية وبياقة سبعة وانتعلت حذاء ستيليتو PVC مرصعاً بالكريستال. وتدثرت بمعطف من الفرو البني. وزادها تألقاً الأقراط الطويلة الماسية ومكياجها النيود الذي ارتكز على ظلال السموكي وأحمر الشفاه اللامع. ياسمين صبري بالسترة البراقة نسقت النجمة ياسمين صبري القميص الحريري الذي يتسم بياقة سبعة، مع سترة بليزر ميتاليكية مرصعة بالباييت البنفسجية. وقد أحببنا اختيارها درجتين من اللون البنفسجي ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:36 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

إطلالات راقية وأنيقة لأسيل عمران في 2021
العرب اليوم - إطلالات راقية وأنيقة لأسيل عمران في 2021

GMT 13:41 2022 الجمعة ,07 كانون الثاني / يناير

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في سلطنة عُمان
العرب اليوم - أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في سلطنة عُمان

GMT 12:06 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

أفكار متنوعة لإختيار الباب المناسب للمنزل
العرب اليوم - أفكار متنوعة لإختيار الباب المناسب للمنزل

GMT 19:40 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

خامنئي يؤكد أن التفاوض لا يعني "التسليم للعدو" في أول تصريح ضمني له بشأن مفاوضات فيينا
العرب اليوم - خامنئي يؤكد أن التفاوض لا يعني "التسليم للعدو" في أول تصريح ضمني له بشأن مفاوضات فيينا

GMT 18:29 2022 الأحد ,09 كانون الثاني / يناير

الموت يُغيب الإعلامي المصري وائل الإبراشي
العرب اليوم - الموت يُغيب الإعلامي المصري وائل الإبراشي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 03:09 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تترك الأفلام الإباحية بعد تهديدات "داعش" لها

GMT 04:30 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
العرب اليوم - جرح فلسطين المفتوح

GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
العرب اليوم - لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم

GMT 14:52 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة
العرب اليوم - أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة

GMT 10:35 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"
العرب اليوم - أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"

GMT 06:08 2020 الأحد ,02 شباط / فبراير

القبض على السورية إنجي خوري فى بيروت بسبب فيديوهات فاضحة
العرب اليوم - القبض على السورية إنجي خوري فى بيروت بسبب فيديوهات فاضحة

GMT 04:24 2016 الأربعاء ,23 آذار/ مارس

يسرا عبد الرحمن تصمم مجموعة من الماكيتات للأم المعاصرة
العرب اليوم - يسرا عبد الرحمن تصمم مجموعة من الماكيتات للأم المعاصرة

GMT 17:47 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

تنظيم "داعش" يكشف صورة الانتحاري الذي فجّر نفسه في العاصمة المؤقّتة عدن
العرب اليوم - تنظيم "داعش" يكشف صورة الانتحاري الذي فجّر نفسه في العاصمة المؤقّتة عدن

GMT 04:40 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

سكودا أوكتافيا vRS سيارة حديثة بمواصفات قديمة
العرب اليوم - سكودا أوكتافيا vRS سيارة حديثة بمواصفات قديمة

GMT 06:08 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

عرض "الكوخ السري" وسط الغابات للبيع بـ1.25 مليون إسترليني
العرب اليوم - عرض "الكوخ السري" وسط الغابات للبيع بـ1.25 مليون إسترليني

GMT 23:39 2016 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على نبات اليوهمبي وفوائده واثاره الجانبيه
العرب اليوم - تعرف على نبات اليوهمبي وفوائده واثاره الجانبيه

GMT 19:25 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

"أبل" تفتح جميع متاجرها في أمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا
العرب اليوم - "أبل" تفتح جميع متاجرها في أمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا

GMT 03:00 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020
العرب اليوم - تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020

GMT 18:30 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

العوضي والباشا يفتتحان كوفي شوب كومباني في حضور نجوم الفن
العرب اليوم - العوضي والباشا يفتتحان كوفي شوب كومباني في حضور نجوم الفن

GMT 17:02 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

كيف تنال على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - كيف تنال على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 14:59 2021 الأربعاء ,14 إبريل / نيسان

استغلال الحديد في الديكور الداخلي للمنزل
العرب اليوم - استغلال الحديد في الديكور الداخلي للمنزل

GMT 20:31 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

التراجيديا اللبنانية .. وطن في خدمة الزعيم
العرب اليوم - التراجيديا اللبنانية .. وطن في خدمة الزعيم

GMT 14:14 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

علاج المسامات الواسعة بماسك منزلي
العرب اليوم - علاج المسامات الواسعة بماسك منزلي

GMT 08:01 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

"غوغل" تُطلق "Kids Space" لجعل أجهزة أندرويد مناسبة للأطفال
العرب اليوم - "غوغل" تُطلق "Kids Space" لجعل أجهزة أندرويد مناسبة للأطفال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab