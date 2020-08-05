مفاجأة يعلنها مدير مرفأ طرابلس في لبنان

كشف مدير ميناء طرابلس ، أحمد تامر، أن ميناء طرابلس غير مجهز لتخزين الحبوب به ، لافتا إلى أن السعة التخزينية لصومعة بيروت بلغت 120 ألف طن من الحبوب.وقال تامر : رغم عدم إستعداد ميناء طرابلس لتخزين الحبوب به إلا انه يمكن نقل الحبوب الي مستودعات تبعد كيلو مترين تقريبا".وفي سياق متصل بعث وزير الإقتصاد اللبناني ، راؤول نعمة ، برسالة طمأنينة الي مواطني بلاده بشأن القمح وذلك بعد تدمير الصومعة الرئيسية في إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع بالأمس الثلاثاء حيث أكد سفن تحمل إمدادات قادمة في الطريق الي البلاد.ووفق ماذكرته صحيفة سبق السعودية فقد بيًن نعمة ان الحكومة اللبنانية بصدد البحث عن مساحات جديدة لتخزين القمح بها وذلك لتوفير حاجة البلاد من المحصول الإستراتيجي ، لافتا الي ان بيروت بحاجة الي مخزونات تكفي ثلاثة اشهر علي الأقل لضمان أمنها الغذائي.جدير بالذكر ان إجمالي القمح الذي كانت تحتويه صومعة بيروت لم يزد عن 15 الف طن عند وقوع الإنفجار وذلك وفق ماذكره نقيب مستوردي القمح بلبنان أحمد حطيط.