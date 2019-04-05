إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير
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إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير

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العرب اليوم - إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير

الجيش الباكستاني
إسلام آباد - العرب اليوم

أعلن الجيش الباكستاني أن 6 مدنيين باكستانيين بينهم 4 أطفال أصيبوا جراء إطلاق نار من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل في كشمير.
وقال الجيش - في بيان له الجمعه إن "القوات الهندية بدأت بإطلاق النار الاستفزازي في قطاع "شيريكوت، على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل،

واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أسفر عن إصابة 6 باكستانيين".

وأضاف البيان أن "القوات الباكستانية ردت على الهجوم، واستهدفت مواقع عسكرية هندية، وهناك تقارير عن مقتل 5 جنود هنود وإصابة آخرين بجروح في تبادل إطلاق النار".

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إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير



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إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير



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