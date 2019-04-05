إصابة 6 مدنيين باكستانيين ومقتل 5 جنود هنود إثر اشتباكات في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني أن 6 مدنيين باكستانيين بينهم 4 أطفال أصيبوا جراء إطلاق نار من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل في كشمير.

وقال الجيش - في بيان له الجمعه إن "القوات الهندية بدأت بإطلاق النار الاستفزازي في قطاع "شيريكوت، على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل،

واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أسفر عن إصابة 6 باكستانيين".

وأضاف البيان أن "القوات الباكستانية ردت على الهجوم، واستهدفت مواقع عسكرية هندية، وهناك تقارير عن مقتل 5 جنود هنود وإصابة آخرين بجروح في تبادل إطلاق النار".