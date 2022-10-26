الشيخ محمد بن زايد يغرد احتفاء بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات المصرية الإماراتية

أشاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، بالعلاقات المصرية الإماراتية التي يحتفل البلدان بالذكرى الـ50 لإقامتها. وعلى حسابه في تويتر، كتب الشيخ محمد يبن زايد: "احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد". وأضاف بن زايد: "الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل".