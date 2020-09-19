إسرائيليات يتظاهرن بالبكيني ضد نتنياهو

تظاهر العشرات، بمن فيهم نشطاء من منظمات احتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لاتهامه بالفساد وضد الإغلاق بسبب كورونا، في شاطئ فريشمان في تل أبيب وارتدت المتظاهرات فى شاطئ فريشمان في تل أبيب ملابس البحر "البكيني" منددات باستمرار نتنياهو فى الحكم بعد اتهامات الفساد وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة السابقة، بينما تم الإبلاغ عن 604 حالات خطيرة.