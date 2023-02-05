أردوغان عن تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها بإسطنبول خارجيتنا قالت إنهم سيدفعون الثمن غاليا

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد على تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها في إسطنبول.

وقال أردوغان (بشأن تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها في إسطنبول): "سنتخذ القرارات اللازمة خلال اجتماع مجلس الحكومة غدا الاثنين".

وأضاف أردوغان: "خارجيتنا استدعتهم (السفراء) ووجهت لهم الإنذار وقالت إنهم سيدفعون الثمن غاليا إذا واصلوا هذه الممارسات".