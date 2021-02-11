بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس بسلسلة هجمات على السعودية أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها. وقالت الدول الثلاث إن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة. وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء عن "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه.نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس بسلسلة هجمات على السعودية أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

وقالت الدول الثلاث إن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة. وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء عن "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه.