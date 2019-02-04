الرئيس التونسي يعلن حاله الطواريء

قرر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي إعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد ابتداء من 5 فبراير 2019 حتى 6 مارس 2019.

وحسبما أفادت قناة "الإخبارية التونسية" أن القرار جاء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وبعد تداول مجلس الأمن القومي في الموضوع.