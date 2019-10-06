تونس تعلن أن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية بلغت41.31% والإعلان الرسمي للنتائج يوم 9 أكتوبر

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41.31% في الداخل، فيما بلغت بالخارج 16.4 بالمائة.

وأفاد رئيس الهيئة العليا بأن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس سيكون يوم 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن عملية الفرز إذا تمت قبل ذلك التاريخ فسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.

وأكد نبيل بفون أن العملية الانتخابية تمت بشكل طبيعي في كل مكاتب الجمهورية.

وأشار إلى أن عمليات الفرز قد تمت في جزء كبير منها وتم تعليق نتائج الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.

إلى ذلك، أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" وأذاعه التلفزيون الرسمي، فقد حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيس، حزب "قلب تونس" على 15.6%.

كما أظهرت التقديرات الأولية لسبر الآراء لدى الخروج من مراكز الإقتراع أن توزيع المقاعد بمجلس نواب الشعب سيكون كالتالي بالنسبة للعشر مراتب الأولى:

حركة النهضة: 40 مقعدا، قلب تونس: 33 مقعدا، إئتلاف الكرامة: 18 مقعدا، حزب تحيا تونس: 16 مقعدا، حزب حركة الشعب: 15 مقعدا، الحزب الدستوري الحر: 14 مقعدا، حزب التيار الديمقراطي: 14 مقعدا، عيش تونسي: 5 مقاعدا، حزب البديل: 3 مقاعد، حركة نداء تونس: مقعد واحد.