بكاء الفنان أحمد حلمي خلال كلمته فى منتدي شباب العالم
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بكاء الفنان أحمد حلمي خلال كلمته فى منتدي شباب العالم

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العرب اليوم - بكاء الفنان أحمد حلمي خلال كلمته فى منتدي شباب العالم

الفنان أحمد حلمي
القاهره ـ العرب اليوم

شارك الفنان أحمد حلمي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.وقال الفنان أحمد حلمي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: "أنا مانسيتش اسمي ولا جنسيتي، ومش هيفرق أوي إني أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام اللي أنا عايز أقوله".وأضاف: "رغم اختلافنا كبشر إلا أن الله جمعنا على شيء واحد، وهو الإنسانية التي تجعلك تتقبل الآخر، وتتعاطف معه وتفهمه مهما كان مختلفا عنك".\وأجهش أحمد حلمي بالبكاء قائلا: "إحنا متجمعين في قاعة واحدة لهدف واحد تحت شعار واحد واللي جمعنا هو إنسانيتنا وليس

اختلافنا، ومش مهم اسمك أو لونك أو إنت مين، ليك شكل عني بيختلف وأنت ليك دين وأنا ليا دين، ودي حقيقة مؤكدة إننا نقدر نعيش".كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

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بكاء الفنان أحمد حلمي خلال كلمته فى منتدي شباب العالم بكاء الفنان أحمد حلمي خلال كلمته فى منتدي شباب العالم



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