سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

أفادت مصادر في سوريا مساء يوم الاثنين، بأن دوي انفجارات سمعت في سماء العاصمة دمشق. وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية ولعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق. وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى ورود أنباء عن أن العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل. وصرح مصدر عسكري لمراسل RTبأن عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.