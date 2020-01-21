الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.وأفاد مراسلنا في بيروت في وقت سابق بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون، لينضم إليهما لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري.وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات".وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري "بذل أقصى ما

يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم".وأكد خليل أن تشكيلة الحكومة الجديدة تشمل تيار "المردة" برئاسة سليمان فرنجيه قائلا: "المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".ولم يذكر خليل على وجه التحديد متى سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة.ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.كما لا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة.

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