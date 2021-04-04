طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط
آخر تحديث GMT20:18:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط

العرب اليوم -

العرب اليوم - طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني
طهران - العرب اليوم

أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي "رفع كافة أشكال العقوبات".وقال عباس عراقجي: "لن نقبل بأي مقترح يقوم على العودة إلى الاتفاق وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة"، مشيرا إلى أن "شرط إيران للعودة إلى الاتفاق النووي هو امتثال واشنطن أولا بتعهداتها، ورفع العقوبات، وأن طهران ستقوم بالتحقق من ذلك، وتعود إلى التزاماتها".

وأضاف عراقجي: "لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا في فيينا"، لافتا إلى أن "إيران ستبدأ مسار العودة إلى الاتفاق النووي في حال تمكنت الدول 4+1 من إقناع واشنطن بشروطها (شروط إيران)".وحول ماهية المحادثات، أوضح مساعد وزير الخارجية أن "المحادثات في فيينا ستكون فنية بالكامل، وأن طهران ستناقش العقوبات التي ينبغي إلغاؤها، والإجراءات الواجب اتباعها وترتيبها"، وتابع: "نحن سنتباحث مع الدول 4+1 في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وسنبلغهم بمطالب وشروط طهران للعودة إلى الاتفاق".

وعقدت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني، يوم الجمعة الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة النووية التي خرجت منه أمريكا في عهد ترامب.وقالت إيران والولايات المتحدة أنهما ستشاركان في محادثات أخرى في فيينا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباحثات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووي.ومع ذلك أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أي مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وأي مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط



أخبار ذات صلة

GMT 20:04 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

ولي العهد الكويتي يجري اتصالاً بالعاهل الأردني
العرب اليوم - ولي العهد الكويتي يجري اتصالاً بالعاهل الأردني

GMT 19:41 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

انهيار بموقع بناء يخلف قتيلا ومصابا في المغرب
العرب اليوم - انهيار بموقع بناء يخلف قتيلا ومصابا في المغرب

GMT 19:23 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة
العرب اليوم - أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة

GMT 19:21 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

الرئيس المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني تضامن بلاده الكامل مع الحكومة والشعب الأردني
العرب اليوم - الرئيس المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني تضامن بلاده الكامل مع الحكومة والشعب الأردني

GMT 18:37 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

وزير الخارجية المصري يؤكد أمامنا فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة يحقق مصالح الجميع
العرب اليوم - وزير الخارجية المصري يؤكد أمامنا فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة يحقق مصالح الجميع

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة
العرب اليوم - تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة

GMT 11:44 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه
العرب اليوم - السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 16:18 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن
العرب اليوم - غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:33 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"تويوتا" اليابانية تعلن عن أول طراز كهربائي من صنعها
العرب اليوم - "تويوتا" اليابانية تعلن عن أول طراز كهربائي من صنعها

GMT 00:42 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"فولكس فاجن" تستدعي 150 ألف سيارة من طرازات A3 وS3 بسبب عطل فني
العرب اليوم - "فولكس فاجن" تستدعي 150 ألف سيارة من طرازات A3 وS3 بسبب عطل فني

GMT 15:34 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

سيد معوض يكشف سر تألق المنتخب المصري الأول أمام جزر القمر
العرب اليوم - سيد معوض يكشف سر تألق المنتخب المصري الأول أمام جزر القمر

GMT 15:59 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

أحمد أيوب يكشف كلمه السر وراء رباعية المنتخب المصري أمام جزر القمر
العرب اليوم - أحمد أيوب يكشف كلمه السر وراء رباعية المنتخب المصري أمام جزر القمر

GMT 06:43 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي
العرب اليوم - الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي

GMT 06:01 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف
العرب اليوم - تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف

GMT 06:29 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
العرب اليوم - القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

GMT 19:21 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها
العرب اليوم - 9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها

GMT 18:32 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة
العرب اليوم - جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة

GMT 05:09 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها
العرب اليوم - أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها

GMT 10:08 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة
العرب اليوم - ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
العرب اليوم - تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر

GMT 16:18 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العرب اليوم - لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 09:15 2020 الإثنين ,04 أيار / مايو

الناطقة الاعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية
العرب اليوم - الناطقة الاعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية

GMT 14:02 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

يشبهنا صراع العروش
العرب اليوم - يشبهنا صراع العروش

GMT 16:55 2016 الخميس ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد الفريدي يعتذر إلى جماهير النصر ويقبل بالعقوبات الموقعة عليه
العرب اليوم - أحمد الفريدي يعتذر إلى جماهير النصر ويقبل بالعقوبات الموقعة عليه

GMT 10:20 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة
العرب اليوم - جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة

GMT 22:06 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

حنان العتر الزوجة الرابعة للراحل جمال خاشقجي تنعيه علناً عبر صفحتها على "فيسبوك"
العرب اليوم - حنان العتر الزوجة الرابعة للراحل جمال خاشقجي تنعيه علناً عبر صفحتها على "فيسبوك"

GMT 07:07 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات
العرب اليوم - انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات

GMT 04:02 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
العرب اليوم - ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab