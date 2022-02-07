اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
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اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

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العرب اليوم - اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
طرابلس - العرب اليوم

 تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعها التاسع يوم غد الثلاثاء بمقرها الدائم بمدينة سرت .  وأكدت وكالة الانباء الليبية أن اللجنة ستتابع في اجتماعها غدا الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الاجانب والمرتزقة من الاراضي الليبية ونزع الالغام وتبادل المحتجزين.     يذكر أن  نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف كان قد عقد فى مقر وزارة الخارجية الروسية اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بحضور أعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بدولة روسيا وتطرق الاجتماع إلى اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده والتي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية.     أبدى نائب وزير الخارجية الروسى ترحيب موسكو باللجنة العسكرية الليبية المشتركة بكامل أعضائها وبما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وانجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيين من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.

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اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا اللجنة العسكرية تبحث في سرت غدًا خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا



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