أكد البنتاغون مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي في سوريا.

وأشارت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن زعيم "داعش" قتل في عملية لـ"الجيش السوري الحر" في محافظة درعا السورية في منتصف أكتوبر الماضي.