مصر تدين التفجير الإرهابي في إسطنبول

دانت مصر حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد - في بيان اليوم- على موقف مصر الثابت الذي يرفض جميع أشكال العنف والإرهاب، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، معرباً عن خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.