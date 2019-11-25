إسرائيل تطرد مدير مكتب " هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، وسيغادر، الليلة، بعد تأييد "المحكمة العليا" في إسرائيل قرار الحكومة بالترحيل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنحه مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.