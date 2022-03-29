الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع في محافظة مأرب

أعلن الحوثيون يوم الثلاثاء أنهم أسقطوا طائرة تجسس أمريكية الصنع بمحافظة مأرب وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر": "دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع بسلاح مناسب" وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم، في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.