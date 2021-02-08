الخارجية الأمريكية تعلن أن واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن

أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، بأن واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن. وأضاف أن "الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين". ولفت براس إلى أن الولايات المتحدة أنهت دعمها للعمليات في اليمن، "لكن القرار لا ينطبق على عملياتنا ضد تنظيم القاعدة".