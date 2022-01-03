التحالف العربي بقيادة السعودية يصرح الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، تدمير 5 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية وقال التحالف في بيان إن" الطائرات المسيرة أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء ونراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها" وأكد أن الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع السلوك العدائي لمليشيات الحوثي.