سقوط 13 مدنياً في هجوم مسلح في مالي

أفاد مسؤولون محليون في مالي، الجمعة، بأن 13 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم نسب إلى متطرفيين، استهدف قريتهم في وسط البلاد.

وأضاف مسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن "المتطرفيين أسقطوا أكثر من 13 مدنياً، الخميس، في كاني-بونزون.. لقد أحرقوا أكواخاً ومخازن وغادروا ومعهم 3 مدنيين".