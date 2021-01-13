الخطوط القطرية تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بداية من الإثنين المقبل وقالت في تغريدة على تويتر: "سيتم تسيير أول رحلة طيران إلى مطار القاهرة يوم 18 يناير الجاري، وإلى الإسكندرية يوم 25 يناير الجاري وأضافت أنه سيتم تشغيل رحلة يومية إلى مطار القاهرة من الدوحة، ورحلتين اسبوعيا من العاصمة القطرية إلى الإسكندرية وأعلن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر يوم الاثنين القادم الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.