وزير الخارجية الإيراني يصرح إسرائيل لا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستعتبر أي تعرض لسفنها من قبل الولايات المتحدة "قرصنة"، مهددا الجانب الأمريكي بالرد وقال ظريف، في حديث تلفزيوني، مساء اليوم السبت: "سنعتبر أي تعرض أمريكي للسفن الإيرانية، وفقا للقرار 1929، قرصنة بحرية تتحمل واشنطن كافة تداعياتها" وشدد ظريف على أن أي تعرض للسفن الإيرانية تلبية للضغوط الأمريكية "لن يبقى من دون رد".