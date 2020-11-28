الدفاع الأمريكية تعلن وفاة أحد طياريها في الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، وفاة أحد طياريها الذي كان يدعم عملية (حراسة الحرية) في الإمارات وأوضح البيان الصادر عن البنتاغون اليوم، أن الكابتن كيليان ليلي 30 عامًا، توفي أمس في حادثة مركبة غير قتالية في قاعدة الظفرة الجوية، مشيراً إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.