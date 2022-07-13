الدفاع الروسية تُعلن إسقاط أربع مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط المقاتلات الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز "سو-24" و"سو-25" و"ميغ-29"، وإسقاط مقاتلة "سو-25" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.