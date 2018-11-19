الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية
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الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية

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العرب اليوم - الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية

وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت
لندن - العرب اليوم

حث وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت إيران على عدم استخدام السجناء كأدوات لكسب منافع سياسية، داعيا إلى إطلاق سراح المواطنة البريطانية من أصل إيرانى نازانين زغارى راتكليف بشكل فوري، خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران. 

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الاثنين أن وزير الخارجية البريطانى عقد محادثات مطولة مع نظيره الإيرانى جواد ظريف فى وزارة الخارجية الإيرانية.وحض هانت إيران على التمسك بالاتفاق النووى الذى يحد من برنامجها النووي، مضيفا أن بلاده على عكس الولايات المتحدة، ستحاول دعم الشركات الأوروبية التى تعمل فى إيران ما دامت إيران تلتزم بشكل كامل بالاتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى مايو الماضى انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذى وقعته إيران مع القوى العظمى فى عام 2015، والذى وصفه ترامب بأنه "معيب ويصب فى صالح إيران".

وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاق إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران التى كانت رفعت بموجب الاتفاق. ويسعى ترامب من خلال حزم العقوبات إلى دفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووى ووقف أنشطة تطوير الصواريخ.

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الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية



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الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية



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