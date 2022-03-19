الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع ميدانية في مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، استعادة مواقع ميدانية جنوبي محافظة مأرب، شرقي البلاد، وذلك عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. وشهدت محاور الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب معارك طاحنة عقب هجوم مضاد للجيش اليمني بإسناد من رجال القبائل وبدعم جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، استطاع خلالها تحقيق انتصارات ميدانية.