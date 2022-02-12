إسرائيل تُوصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فوراً

أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإسرائيليين في أوكرانيا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن، كما رفعت مستوى التحذير من السفر إليها وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية بهذا الصدد: "بعد استمرار التوترات والمخاوف من التصعيد، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن ‏كما تدعو الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب إلى إلغاء سفرهم في هذا الوقت" ودعت وزارة الخارجية وسفارتها في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.