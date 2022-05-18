اتهمت الخارجية الروسية قوات حكومة كييف بقصف معتقل في ضواحي مدينة دونيتسك يحتجز فيه عناصر لفوج "آزوف" المعروف بتوجهاته النازية استسلموا في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، بأن "959 قوميا أوكرانيا، منهم 51 مصابون بجروح بليغة، ألقوا أسلحتهم واستسلموا خلال اليومين الماضيين" في مصنع الصلب "آزوفستال" في ماريوبول المطلة على بحر آزوف.