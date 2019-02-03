البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية
آخر تحديث GMT00:16:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية

العرب اليوم -

العرب اليوم - البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية

البابا فرنسيس في أبو ظبي
أبو ظبي - العرب اليوم

وصل البابا فرنسيس مساء الأحد إلى أبو ظبي في زيارة تاريخية، هي الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية. وكان في مقدمة مستقبليه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. ومن المنتظر أن يلتقى البابا الاثنين في حوار ديني مع شيخ الأزهر في لقاء تحت مسمى "لقاء الأخوة والإنسانية". كما يقيم الثلاثاء قداسا يشارك فيه نحو 135 ألف شخص بالملعب الكبير في أبو ظبي.

في أول زيارة لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية، وصل مساء الأحد البابا فرنسيس إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وحطت طائرة البابا في أبو ظبي قبيل الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)، وكان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

وكتب البابا في حسابه على موقع تويتر قبيل انطلاق طائرته "أزور هذا البلد كأخ، لنكتب صفحة حوار معا، ونمضي في مسار السلام سوية".

ومن المنتظر أن يلتقى البابا الاثنين في حوار ديني مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإضافة إلى مسؤولين دينيين آخرين.

ومن المقرر أن يقيم البابا قداسا تاريخيا ينتظر أن يشارك فيه نحو 135 ألف شخص في ملعب كبير في أبو ظبي.

ويعيش قرابة مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

وكتب البابا في حسابه بتويتر قبيل انطلاق طائرته "أزور هذا البلد كأخ، لنكتب صفحة حوار معا، ونمضي في مسار السلام سوية".

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأحد، اصطف مئات تحت المطر أمام كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة الإماراتية، التي سيزورها أيضا البابا صباح الثلاثاء، أملا في الحصول على آخر التذاكر لحضور القداس.

وفي الشوارع الرئيسية في أبوظبي وتلك المؤدية إلى مجمع الكاتدرائية، علّقت أعلام الفاتيكان والإمارات بالإضافة إلى أعلام اللقاء الديني الذي سيحضره البابا الاثنين، تحت مسمى "لقاء الأخوة والإنسانية".

وتقدم الإمارات نفسها على أنها مكان للتسامح بين الأديان المختلفة، وتسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس.

وتتبع الإمارات إسلاما محافظا، لكنها تفرض رقابة على الخطب في المساجد وعلى النشاطات الدينية فيها، وتعتبر أحد أبرز مناهضي الإسلام السياسي في العالم العربي.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية



أخبار ذات صلة

GMT 19:54 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

ترامب يؤكد عزمه على سحب القوات الاميركية من سوريا وأفغانستان
العرب اليوم - ترامب يؤكد عزمه على سحب القوات الاميركية من سوريا وأفغانستان

GMT 19:45 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

تزايد الضغوط على مادورو مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة له للدعوة لانتخابات رئاسية
العرب اليوم - تزايد الضغوط على مادورو مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة له للدعوة لانتخابات رئاسية

GMT 01:47 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

العاهل الأردني في إسطنبول ويبحث مع أردوغان قضايا المنطقة
العرب اليوم - العاهل الأردني في إسطنبول ويبحث مع أردوغان قضايا المنطقة

GMT 11:39 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية
العرب اليوم - عون يؤكد أنه لا خوف على الليرة اللبنانية

GMT 11:37 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

باسيل يقدم اعتذره من اللبنانيين على التأخير في تشكيل الحكومة
العرب اليوم - باسيل يقدم اعتذره من اللبنانيين على التأخير في تشكيل الحكومة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية البابا فرنسيس يصل أبو ظبي في زيارة تاريخية هي الأولى إلى شبه الجزيرة العربية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكدت أنه قرارها للعام الجديد وستستمر أكثر نشاطًا

كيغان تستعرِض "بطنها المسطّح" في حفل عشاء

واشنطن ـ رولا عيسى

مع بداية العام الجديد، اتخذت ميشال كيغان، نجمة البرنامج التلفزيوني السابقة Coronation Street، قرارًا بأن تصبح أكثر صحة ونشاطًا. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كيغان استعرضت نتيحة قرارها الخاص باللياقة البدنية، خلال استمتاعها بتناول وجبة عائلية في قرية هايل، في شيشاير، مع والدتها جاكي، يوم الجمعة. وبدت كيغان، 31 عامًا، مثيرة؛ حيث كشفت عن جزء من عضلات بطنها وهي ترتدي بلوزة بيضاء قصيرة، مع بنطال واسع باللون الأبيض ومعطف طويل ب اللون البني، و حذاء رياضي باللون الأبيض. وأكملت إطلالتها الساحرة بقلادة ذهبية وحقيبة من غوتشي باللون الأسود، وتركت شعرها الطويل منسدلاً خلفها تتخله موجات واسعة، ووضعت مكياجًا بسيطًا. وفي هذه الأثناء، تألقت والدة ميشال، وهي ترتدي معطفًا رماديًا وبنطال ضيق أسود، ووشاح منقوش باللون الأصفر، وبلوزة باللونين الرمادي والأسود بنقشة مربعات. وظهرت نجمة برنامج "Our Girl" في الآونة الأخيرة…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:38 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

الكلاسيكية تُسيطر على مُوضة شعر ربيع 2019
العرب اليوم - الكلاسيكية تُسيطر على مُوضة شعر ربيع 2019

GMT 01:25 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة
العرب اليوم - قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة

GMT 05:21 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

أفضل التصاميم باللون الرمادي بلمسة أنثوية ناعمة
العرب اليوم - أفضل التصاميم باللون الرمادي بلمسة أنثوية ناعمة

GMT 03:35 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

رئيس وزراء السودان يُؤكِّد أنّ مَطالِب المُحتجّين "مشروعة"
العرب اليوم - رئيس وزراء السودان يُؤكِّد أنّ مَطالِب المُحتجّين "مشروعة"

GMT 05:52 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

مجهولون يلقون قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديدة"اللبنانية السبت
العرب اليوم - مجهولون يلقون قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديدة"اللبنانية السبت

GMT 09:04 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

بيرغدورف تكشف عن الحملة الإعلانية الجديدة لـ"بلو بيلا"
العرب اليوم - بيرغدورف تكشف عن الحملة الإعلانية الجديدة لـ"بلو بيلا"

GMT 07:40 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

صحيفة بريطانية تكشفت المدن الأكثر ثلجًا في العالم
العرب اليوم - صحيفة بريطانية تكشفت المدن الأكثر ثلجًا في العالم

GMT 01:27 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

الحسيني يكشف الفرق بين الديكور والتصميم الداخلي
العرب اليوم - الحسيني يكشف الفرق بين الديكور والتصميم الداخلي

GMT 09:35 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

غديري عازم على إحداث معجزة في انتخابات الجزائر
العرب اليوم - غديري عازم على إحداث معجزة في انتخابات الجزائر

GMT 10:07 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

محكمة أميركية تُلزم الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار
العرب اليوم - محكمة أميركية تُلزم الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 14:44 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

كمال الشناوي
العرب اليوم - كمال الشناوي

GMT 10:56 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

امنيات النساء لعام 2018
العرب اليوم - امنيات النساء لعام 2018

GMT 09:10 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

الصداقة، سعادة
العرب اليوم - الصداقة، سعادة

GMT 06:56 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية
العرب اليوم - شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية

GMT 20:49 2018 الجمعة ,10 آب / أغسطس

الناقد أحمد حسن عوض يكتب" محمود درويش "من شعر القضية إلى قضية الشعر
العرب اليوم - الناقد أحمد حسن عوض يكتب" محمود درويش "من شعر القضية إلى قضية الشعر

GMT 01:00 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير الأفريقية في جنوب البلاد
العرب اليوم - الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير الأفريقية في جنوب البلاد

GMT 11:51 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

دنيا عجيبة غريبة
العرب اليوم - دنيا عجيبة غريبة

GMT 16:55 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

"الدفاع العراقية" تنفي توغل قواتها داخل سورية
العرب اليوم - "الدفاع العراقية" تنفي توغل قواتها داخل سورية

GMT 14:58 2014 الإثنين ,27 كانون الثاني / يناير

أفكار جديدة لمزج الديكور الحديث مع الكلاسيكي من دون تضارب
العرب اليوم - أفكار جديدة لمزج الديكور الحديث مع الكلاسيكي من دون تضارب

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 14:27 2014 السبت ,08 آذار/ مارس

الأثاث على طريقة "فنغ شوي" يجلب المال والسعادة
العرب اليوم - الأثاث على طريقة "فنغ شوي" يجلب المال والسعادة

GMT 08:37 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"منتجع غودوري" عاصمة التزلج في أوروبا الشرقية
العرب اليوم - "منتجع غودوري" عاصمة التزلج في أوروبا الشرقية

GMT 14:55 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

جامعة "بوليتكنك فلسطين" تحصد المركز الأول في الملتقى الطلابي الإبداعي العشرون
العرب اليوم - جامعة "بوليتكنك فلسطين" تحصد المركز الأول في الملتقى الطلابي الإبداعي العشرون

GMT 10:48 2013 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

كاترينا غراهام ترتدي حمالة صدر ذهبية اللون
العرب اليوم - كاترينا غراهام ترتدي حمالة صدر ذهبية اللون

GMT 04:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

أليسون ستونر تتألق في فستان أسود مثير
العرب اليوم - أليسون ستونر تتألق في فستان أسود مثير

GMT 19:35 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

هذا ما أراده سلطان
العرب اليوم - هذا ما أراده سلطان

GMT 13:11 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

رانيا يوسف تنفي أن يكون الفيديو الجنسي لها وتؤكد مقاضاة من وراءه
العرب اليوم - رانيا يوسف تنفي أن يكون الفيديو الجنسي لها وتؤكد مقاضاة من وراءه

GMT 06:04 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

وفاة الفنان الكويتي ماجد سلطان بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - وفاة الفنان الكويتي ماجد سلطان بعد صراع مع المرض

GMT 05:50 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

دليلك لزيارة المتاحف في العاصمة البرتغالية لشبونة
العرب اليوم - دليلك لزيارة المتاحف في العاصمة البرتغالية لشبونة

GMT 19:12 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبر

تعرف علي سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية الثلاثاء
العرب اليوم - تعرف علي سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية الثلاثاء

GMT 19:45 2016 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر

التليفزيون المصري يعرض مسلسل "الحقيقة والسراب" عبر "نايل دراما"
العرب اليوم - التليفزيون المصري يعرض مسلسل "الحقيقة والسراب" عبر "نايل دراما"

GMT 07:11 2015 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير

الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يعزي في وفاة الملك عبد الله
العرب اليوم - الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يعزي في وفاة الملك عبد الله

GMT 00:19 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

أصالة تؤكد أن قصة حبها لا يمكن أن تُحكى في سطور
العرب اليوم - أصالة تؤكد أن قصة حبها لا يمكن أن تُحكى في سطور

GMT 00:23 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أحمد عز يراهن على نجاح مسلسل "أبو عمر المصري"
العرب اليوم - أحمد عز يراهن على نجاح مسلسل "أبو عمر المصري"

GMT 02:29 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

حشد نسائي ضخم في وداع الفنانة ليلى عَلَوي
العرب اليوم - حشد نسائي ضخم في وداع الفنانة ليلى عَلَوي

GMT 23:28 2015 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

معهد السلامة المرورية يستقبل وفدًا من الجيش السلطاني
العرب اليوم - معهد السلامة المرورية يستقبل وفدًا من الجيش السلطاني

GMT 21:37 2017 السبت ,22 تموز / يوليو

لاعب الرجاء السابق مروان زمامة يقترب من جمعية سلا
العرب اليوم - لاعب الرجاء السابق مروان زمامة يقترب من جمعية سلا
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab