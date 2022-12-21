أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين نشرا فيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" ذات "محتوى مهين".

وقالت الشرطة في بيان للمتحدث باسمها، إنها قبضت خلال الأيام الأخيرة وفي حادثتين منفصلتين، على مشتبهين بنشر فيديوهات "ذات محتوى مهين"، وأضافت أن ذلك يأتي في إطار "مكافحة ظاهرة نشر منشورات العنف والتحريض والإهانة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي".

وحسب البيان فإن الحادثة الأولى، تمثلت برصد مقطع "فيديو" يتضمن محتوى مهينا نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي، وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية الضحية الليلة الماضية، والوصول إلى المشتبه به الذي تم توثيقه في مقطع الفيديو المنشور وبه يأمر الضحية بتقبيل يديه عنوة عن الأخير، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المشبه به قاصر يبلغ 16 من عمره، وقال إنه كان يضع قلادة حول رقبته "تحمل نقشا تابعا لمنظمة إرهابية" دون أن يشير البيان إلى تلك المنظمة أو فحوى ذاك النقش.

وقالت الشرطة إنه في الحادثة الثانية تم توثيق المشتبه به قرب باب العامود شرقي القدس، وفيه يقوم "بإهانة شخص مر من المكان وذلك عنوة عنه". دون أن توضح نوع الإهانة.

وختمت الشرطة بيانها بالتحذير من أنها ستواصل "العمل في كل وقت لتحديد ورصد جرائم العنف والتحريض والإهانة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق مع كل شخص له علاقة بذلك بهدف محاكمتهم بشكل صارم".