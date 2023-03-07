حادث قطار يودي بحياة شخصين وإصابة 16 آخرين في مصر

علنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين، في حصيلة أولية، بحادث قطار بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

الحادث نتج عن تصادم قطارين وخروج أحدهما عن مساره، ما أدى لتحطم العربة الأخيرة، من أحد القطارين.